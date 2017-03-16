Запаси антрациту шахт ДТЕК на НКТ становлять 430 тис. тонн

На складах видобувних підприємств "ДТЕК Свердловантрацит", "ДТЕК Ровенькиантрацит" і "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", розташованих на тимчасово неконтрольованих територіях у Донецькій і Луганській областях, залишилося близько 430 тис. тонн антрациту.

У прес-службі "ДТЕК Енерго" побоюються незаконного вивезення цього вугілля на контрольовану територію України або переправлення його до інших країн.

"Усі спроби збуту цього вугілля є злочином. ДТЕК відслідковуватиме будь-які випадки незаконного переміщення цього товару", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК зазначають, що після втрати контролю над своїми активами на НКТ компанія почала контроль збуту будь-якої їхньої продукції.

"Якщо будуть виявлені випадки незаконного використання та реалізації антрациту, ДТЕК звернеться до правоохоронних органів, судів та міжнародних організацій для вжиття заходів щодо винних осіб, а також ініціює українські та міжнародні санкції", - наголошують в енергохолдингу.

Раніше ДТЕК "заявили про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на тимчасово не контрольованих владою України територіях Донецької і Луганської областей. Зокрема, над ПАТ "ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу", ТОВ "Моспинське СВС", ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля", ТОВ "ДТЕК Східенерго" (ВП "Зуївська ТЕС"), ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго", ТОВ "Техремпоставка", ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит", ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит", ТОВ "Електроналадка", ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" і ТОВ "ДТЕК Сервіс".

Як повідомлялося, підприємства групи ДТЕК у 2016 році збільшили видобуток рядового вугілля на 8,9% (на 2 млн 558,6 тис. тонн) порівняно з 2015 роком – до 31 млн 250,6 тис. тонн. Збагачення рядового вугілля в минулому році зросло на 18,9% (на 3 млн 765,2 тис. тонн) – до 23,731 млн тонн, випуск концентрату – на 22,2% (на 2 млн 727,1 тис. тонн), до 15 млн 6,5 тис. тонн.

ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок із видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.