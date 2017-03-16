Події

19:16 16.03.2017

Ірак, Китай, Катар, Ємен, Йорданія ввели тимчасову заборону на постачання української продукції птахівництва через пташиний грип

Заборону на постачання продукції птахівництва з усієї території України через спалахи пташиного грипу ввели Ірак, Китай, Катар, Ємен, Йорданія.

Згідно з повідомленням, оприлюдненим на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба), принцип регіоналізації до поставок української продукції птахівництва застосували Гонконг, ЄС, Саудівська Аравія, ОАЕ. Заборона на постачання до цих країн стосується тільки тих українських областей, де було зафіксовано спалахи пташиного грипу.

Держпродспоживслужба також повідомила, що нині китайська сторона проводить оцінювання термічної обробки яєчних продуктів, про його результати будуть проінформовані зацікавлені підприємства.

"Ці заборони діють другий місяць, сьогодні Держпродспоживслужба просто оприлюднила перелік країн, які ввели обмеження", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" голова асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко.

За його словами, тимчасова заборона зазвичай триває три місяці після останнього спалаху пташиного грипу.

С. Карпенко уточнив, що, незважаючи на чинні обмеження, Україна продовжує нарощувати експорт м'яса птиці та яєць за січень-лютий 2017 року, диверсифікуючи напрями постачань.

За даними Державної фіскальної служби, Україна в січні-лютому 2017 року експортувала 31,73 тис. тонн м'яса птиці та субпродуктів, що на 45,4% більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Експорт яєць у шкаралупі зріс на 53,5%, до 8,1 тис. тонн.

Як повідомлялося, заборона на постачання української курятини до ЄС діє для Чернівецької, Одеської та Херсонської областей, де було зафіксовано спалахи пташиного грипу.

До пташиного грипу вразлива свійська, синантропна та дика перелітна птиця. Основними переносниками є перелітні водоплавні птахи. У разі виникнення захворювання встановлюють обмеження на експорт птахопродукції з країни, що, разом із заходами щодо ліквідації хвороби, завдає значних економічних збитків державі та виробникам.

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