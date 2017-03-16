Події

19:42 16.03.2017

У львівській школі обвалилися сходи між поверхами

У львівській школі №44 обвалилися сходи між другим і третім поверхами, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

За даними прес-служби, обвалилася опорна балка сходового маршу між другим і третім поверхами. Ніхто не постраждав.

Нині на місці інциденту працюють співробітники ДСНС і міського управління з питань надзвичайних ситуацій.

Як зазначено в повідомленні, до ухвалення комісією рішення вирішуватиметься питання про продовження навчання учнів цієї школи в сусідніх школах.

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