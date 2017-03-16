Дружина Насірова внесла за нього заставу

Дружина заарештованого Романа Насірова, відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби, внесла заставу в розмірі 100 млн грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Сьогодні дружина Романа Насірова, якого підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) внесла грошову заставу, визначену постановою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 7 березня 2017 р. у розмірі 100 млн грн на спеціальний рахунок Солом'янського районного суду", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці САП у Facebook у четвер увечері.