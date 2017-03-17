Насіров не має наміру тікати з країни та збирається готуватися до захисту в суді

Відсторонений від посади глави Державної фіскальної служби Роман Насіров заявляє, що не збирається покидати Україну та має намір готуватися до захисту в суді, щоб довести свою невинуватість.

"Я як нікуди не збирався тікати й від'їжджати, так нікуди і не збираюся зараз. Я буду тут, перебуватиму фактично вдома, готуватиму повноцінний захист", - сказав він журналістам біля Лук'янівського СІЗО, звідки вийшов після внесення за нього дружиною застави розміром 100 млн грн.

Р. Насіров подякував сім'ї за те, що вона знайшла цю "шалену" суму, хоча зазначив, що спочатку був не зовсім із цим згоден. "Але тепер починаю думати про те, що буде більше можливостей, зокрема завдяки спілкуванню через ЗМІ, повністю донести ще раз усю інформацію в цій справі й дуже швидко та повністю довести свою невинуватість, бездоказовість і безпідставність підозри, яка є політичною, популістською та піаром", - наголосив він.

Відсторонений від посади глави ДФС сказав, що почувається краще порівняно з тим, як було під час розгляду питання про обрання йому запобіжного заходу Солом’янським районним судом Києва. "Я думаю, що у вихідні поїду в лікарню, пройду обстеження. Знаєте, слідчий ізолятор, з одного боку, лікує з моральної точки зору, був час відпочити, почитати матеріали, але я впевнений, що лікарі швидко зможуть привести мене до нормального фізичного стану і, я думаю, з понеділка почнуть повноцінний захист у цій справі", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про наявність у нього паспортів інших держав, Р. Насіров назвав це "повним маразмом". "Я громадянин України, а все інше - це просто маячня. Про мене багато розповідали за останні два роки", - заявив він.