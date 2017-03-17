Командир роти спецназу поліції Донеччини Голубан подав до суду на нардеп Ігоря Луценка за наклеп

Полковник поліції, командир роти спецназу ГУ Нацполіції України в Донецькій області Юрій Голубан подав позов до суду проти нардепа Ігоря Луценка про спростування недостовірної інформації, захист честі, гідності та ділової репутації, повідомляється на сайті МВС України.

У прес-службі МВС України в четвер нагадали, що під час вечірнього ефіру телеканалу NewsOne від 15 березня 2017 р. І.Луценко звинуватив Ю.Голубана у "вбивстві наших бійців поблизу Карлівки", назвавши поліцейського сепаратистом.

"Є такий сепаратист, який вбивав наших бійців поблизу Карлівки, Юрій Голубан. Так от, його завели, щоб він виступав із трибуни українського парламенту. От таких от кадрів понабирав пан (глава МВС Арсен - ІФ) Аваков до себе в "Беркут", оці всі нові так звані новостворені структури, і от такі кадри там зараз функціонують, і зараз інших не знайшлося, щоб тільки таких от завести на парламентську трибуну, щоб вони виступали", - наводить прес-служба міністерства слова І.Луценка.

У своєму позові Ю.Голубан просить суд визнати вищезгадану інформацію недостовірною, такою, що порушує його честь, гідність і ділову репутацію, та зобов'язати телеканал NewsOne не пізніше ніж за місяць із дати надходження судового рішення оголосити його резолютивну частину в ефірі цієї самої програми, йдеться в повідомленні.

"Також Юрій Голубан звернувся до Генеральної прокуратури з проханням провести об'єктивну перевірку викладеної народним депутатом інформації та вжити відповідних заходів реагування за її результатами в разі потреби. Також ветерани АТО і бійці полку "Київ" вимагають від народного депутата Ігоря Луценка вибачитися перед командиром роти спецпризначення поліції Донецької області Юрієм Голубаном за наклеп і підтримку піар-кампанії проти поліції", - повідомили в прес-службі МВС України.