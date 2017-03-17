Порошенко нагородив командира роти спецназу поліції Донеччини Голубана орденом "За заслуги" III ступеня

Президент України Петро Порошенко підписав указ про нагородження полковника поліції, командира роти спецназу ГУ Нацполіції України в Донецькій області Юрія Голубана орденом "За заслуги" III ступеня.

Згідно з указом №61/2017, текст якого оприлюднено в четвер увечері на сайті глави держави, Ю.Голубан нагороджується "за вагомий особистий внесок у забезпечення правопорядку, захист конституційних прав і свобод громадян, зразкове виконання службового обов'язку".

Як повідомлялося, за даними поліції, близько 19:00 14 березня через блокпост на в'їзд до м. Слов’янська прямувала колона з 13 автомобілів, в яких було понад 35 людей, яків відмовилися проходити стандартну перевірку та спровокували конфлікт.

"У результаті словесної перепалки виник конфлікт, під час якого громадяни проявляли зневагу до закону, перешкоджали поліцейським виконувати свої службові обов'язки із гарантування громадської безпеки. Присутній на місці народний депутат почав завдавати ударів працівникам поліції, намагався вирвати зброю у поліцейських. Поліція вжила заходів для відновлення правопорядку та стабілізації ситуації", - поінформували в поліції.

За словами Ю.Голубана, "нардеп Парасюк (Володимир Парасюк - ІФ) і з погрозами, матом почав ображати співробітників поліції і намагатися своїми діями спровокувати бійку. Коли йому одному це не вдалося, він дав команду своїм людям, які прибули разом із ним у колоні. По суті, громадянин В.Парасюк очолив напад на працівників поліції.

За його даними, під час конфлікту постраждали семеро співробітників поліції: п'ять - бійці роти спецпризначення та двоє - працівники Слов'янського відділу поліції. "Співробітник спецпідрозділу був збитий машиною народного депутата, нині його доправлено до лікарні. Ще двоє поліцейських дістало тілесні ушкодження, два співробітники були забризкані сльозогінним газом, отримали серйозні опіки обличчя", - повідомив Ю.Голубан.

Наступного дня Ю.Голубан та троє працівників Донецького главку поліції прибули до Києва, у супроводі нардепа від фракції "Народний фронт" Антона Геращенка зайшли до зали засідань парламенту. Після цього Ю.Голубан із трибуни парламенту під час так званих депутатських зборів, які після закриття пленарного засідання Верховної Ради вирішили провести деякі нардепи, розповів свою версію того, що сталося на блокпосту поблизу Слов'янська.

Увечері того самого дня в ефірі одного з українських телеканалів нардеп Ігор Луценко звинуватив Ю.Голубана у "вбивстві наших бійців поблизу Карлівки", назвавши поліцейського сепаратистом. "Є такий сепаратист, який вбивав наших бійців поблизу Карлівки, Юрій Голубан. Так от, його завели, щоб він виступав із трибуни українського парламенту. От таких от кадрів понабирав пан (глава МВС Арсен - ІФ) Аваков до себе в "Беркут", оці всі нові так звані новостворені структури, і от такі кадри там зараз функціонують, і зараз інших не знайшлося, щоб тільки таких от завести на парламентську трибуну, щоб вони виступали", - сказав І.Луценко.

У четвер, 16 березня, увечері в прес-службі МВС України повідомили, що Ю.Голубан подав позов до суду на І.Луценка про спростування недостовірної інформації, захист честі, гідності та ділової репутації.