Порошенко: Я протидіятиму всім, хто на догоду Росії сіє безлад і анархію в Україні

Президент України Петро Порошенко заявив, що протидіятиме всім силам і особам, які спробують організовувати громадські заворушення та підігрівати анархічні настрої в державі.

"Попереджаю тих, хто виходить за рамки названих принципів, закону та здорового глузду, що я протидіятиму всім тим, хто намагатиметься на догоду Росії насаджувати в Україні безлад і анархію, протидіятиму і переконуванням, і силою правоохоронних органів", - сказав П. Порошенко в п'ятницю вранці, виступаючи з нагоди початку святкування 100-річчя подій Української революції 1917-1921 рр. у Національному музеї історії України.

Президент висловив думку, що в Україні багато хто плутає демократію з "махновщиною".

"Ми втратимо державність, якщо всі та кожен не усвідомлять, що монополію на застосування сили має тільки держава, що всі акції протесту мають бути мирними, що пристрасть до зброї треба демонструвати тільки на фронті, а залізничні колії слід підривати на території ворога, а не в тилу власних військ", - сказав П. Порошенко.

Глава держави закликав усі політичні сили країни враховувати у своїй внутрішньополітичній боротьбі складні зовнішні обставини, у яких будує своє європейське майбутнє Україна.

"Хочете боротися проти президента - прошу, на те ви й опозиція, але Україну не розхитуйте та не підпалюйте!", - звернувся до політиків П. Порошенко.