Чотири кораблі НАТО зайшли в Одеський порт

Кораблі з'єднання постійної військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2) зайшли з візитом в Одеський порт у п'ятницю.

Як повідомив прес-центр командування Військово-морських сил України, біля причалів пришвартувалися штабний корабель "Контр-адмірал К. Черницький" (ORP KX CZERNICKI, ВМС Польщі), морські тральщики "Дуеро" (ESPS DUERO, ВМС Іспанії), "Роттвейль" (FGS ROTTWEIL, ВМС Німеччини) і "Аланья" (TCG ALANYA, ВМС Туреччини).

У рамках візиту відбудуться протокольні зустрічі командування походу та командирів кораблів із командуванням ВМС ЗС України, керівництвом Одеської обладміністрації й Одеської міськради.

Програмою візиту також передбачено відвідування кораблів НАТО військовослужбовцями ВМС ЗС України, проведення занять з боротьби за живучість кораблів, спортивних змагань між військовослужбовцями SNMCMG2 і військовослужбовцями ВМС ЗС України, культурної програми й екскурсії містом для гостей Одеси.

Крім того, в суботу дві години кораблі будуть відкриті для відвідування жителями Одеси.

Візит кораблів триватиме до 20 квітня.