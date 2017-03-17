Кабмін наполягатиме на прискоренні зниження ставок Нацбанком

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розкритикував Національний банк України за недостатньо серйозні кроки для здешевлення кредитів в країні.

"Уже відбувається зниження облікової ставки, але не так суттєво, як нам би хотілося. Наполягатимемо на тому, щоб цю роботу було прискорено", - заявив прем'єр на годині запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Як повідомлялося, НБУ на початку березня зберіг облікову ставку на рівні 14% річних, на якому її було встановлено з 28 жовтня 2016 року.

До цього НБУ опускав ставку до 15% з 16 вересня, до 15,5% - з 29 липня, до 16,5% - з 24 червня, до 18% - з 27 травня, до 19% - з 22 квітня, до 22% - з 25 вересня 2015 року, коли центробанк знизив її з 27% річних.

Інфляція в річному вимірі за підсумками лютого 2017 року прискорилася до 14,2% з 12,6% за підсумками січня і 12,4% - за минулий рік. Нацбанк прогнозує уповільнення її до 9,1% за підсумками 2017 року.