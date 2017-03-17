Події

12:00 17.03.2017

В Україні в п'ятницю закінчується подача документів для участі у ЗНО

В Україні в п'ятницю останній день подачі документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО), повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Українському центрі оцінювання якості освіти.

У п'ятницю, 17 березня, останній день, коли охочі взяти участь у зовнішньому тестуванні можуть відправити поштою комплект документів до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Відповідні пакети документів центри прийматимуть виходячи з поштових штампів із датою їх відправлення.

Випускникам шкіл 2017 року для реєстрації необхідно відправити копію паспорта, дві фотографії (3х4 см) та реєстраційну картку, яку можна сформувати самостійно, зареєструвавшись на сайті Центру оцінювання, випускникам попередніх років необхідно також відправити копію атестата або довідку з місця навчання (для студентів вищих навчальних закладів).

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