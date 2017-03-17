У держбюджеті-2017 заплановано тільки підвищення соцстандартів на 10% - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в державному бюджетом на 2017 рік заплановано підвищення соціальних стандартів на 10%, а інші підвищення, враховуючи економічні показники країни, не передбачено.

"Проектом бюджету заплановано 10-процентне підняття мінімальних соціальних стандартів, і це означає, що це буде зроблено також 2017 року. Інші дії в 2017 році щодо заробітної плати зробити дуже й дуже складно, враховуючи економіку", - сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

В. Гройсман зазначив, що підвищення соціальних стандартів у 2017 році понад заплановані в держбюджеті-2017 не передбачено.

Водночас прем'єр повідомив, що 2018 року буде зроблено наступні кроки для підвищення соціальних стандартів.