Події

12:20 17.03.2017

Товари з непідконтрольних Києву територій у цивілізованих країнах не реалізовуватимуться - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що товари з непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей і Криму не може бути реалізовано в жодній цивілізованій країні світу.

"Ніяких легальних виробництв на території, тимчасово окупованій Росією, – на Донбасі або в Криму, ніяких реєстрацій бути не може. Тому вся продукція, усі українські надра – може, вони ще чорнозем почнуть вивозити до себе в Росію, – все те, що звідти може бути вкрадено, у жодному разі в жодній цивілізованій країні не може бути реалізовано", - сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Прем'єр-міністр зазначив, що це обумовлено міжнародними юридичними нормами і ніяких додаткових рішень ухвалювати не потрібно.

За словами В. Гройсмана, торгівля українськими надрами не представниками України – це крадіжка.

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