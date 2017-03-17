Товари з непідконтрольних Києву територій у цивілізованих країнах не реалізовуватимуться - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що товари з непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей і Криму не може бути реалізовано в жодній цивілізованій країні світу.

"Ніяких легальних виробництв на території, тимчасово окупованій Росією, – на Донбасі або в Криму, ніяких реєстрацій бути не може. Тому вся продукція, усі українські надра – може, вони ще чорнозем почнуть вивозити до себе в Росію, – все те, що звідти може бути вкрадено, у жодному разі в жодній цивілізованій країні не може бути реалізовано", - сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Прем'єр-міністр зазначив, що це обумовлено міжнародними юридичними нормами і ніяких додаткових рішень ухвалювати не потрібно.

За словами В. Гройсмана, торгівля українськими надрами не представниками України – це крадіжка.