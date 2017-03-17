НАБУ ініціювало перевірку походження застави, внесеної за Насірова

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) ініціювало перевірку законності походження застави, внесеної за відстороненого від виконання обов'язків глави Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова його дружиною.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі НАБУ в п'ятницю, відповідний запит детективи НАБУ направили Державній службі фінансового моніторингу.

Як повідомлялося, увечері 16 березня за арештованого Р. Насірова його дружина внесла 100 млн грн застави.

Детективи НАБУ оголосили про підозру у вчиненні злочину главі ДФС 2 березня увечері, після чого затримали його в лікарні "Феофанія". Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

У ніч на 7 березня Солом’янський районний суд Києва обрав Р. Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 млн грн. Водночас Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд призначити Р. Насірову заставу розміром 2 млрд грн.

Апеляційний суд Києва 13 березня залишив без змін рішення Солом’янський райсуду про обрання Р. Насірову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави розміром 100 млн грн.