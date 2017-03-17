Події

12:53 17.03.2017

Кабмін збільшив відсоток відрахувань від ЄСВ на пенсійне страхування на 1,3 п. п.

Кабінет Міністрів України збільшив відсоток відрахувань від єдиного соціального внеску (ЄСВ) на пенсійне страхування на 1,3 п. п. - з 82,52% до 83,84%.

Згідно з оприлюдненим у п'ятницю повідомленням прес-служби Міністерства соціальної політики, уряд збільшив частку єдиного соціального внеску, що спрямовується на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, виходячи з аналізу та прогнозу надходжень ЄСВ.

Уряд затвердив коефіцієнт перерахунку щомісячних страхових виплат постраждалим на виробництві в 1,236 із 1 березня 2017 року.

У повідомленні зазначено, що це дасть змогу здійснити перерахунок сум щомісячних страхових виплат для 211 тис. осіб, які постраждали на виробництві, та членів їхніх сімей.

Середній розмір щомісячної страхової виплати після такого перерахунку збільшиться на 415 грн і становитиме в середньому 2 172 грн.

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