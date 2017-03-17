Двоє українських військових загинуло, вісім поранені в зоні АТО за минулу добу

Двоє українських військовослужбовців загинуло, ще вісім дістали поранень і травм у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу двоє українських військовослужбовців загинуло, вісім поранені. Найбільших втрат ми зазнали під час мінометного обстрілу в Лобачевому - там загинуло двоє і поранені шість наших військових. Ще двоє були поранені під час обстрілу Авдіївки, одна з них - жінка", - сказав він на брифінгу в Києві в п'ятницю.

А.Лисенко зазначив, то на луганському напрямі за добу було зафіксовано 12 обстрілів, сім із них - з важкого озброєння. Бойовики відкривали вогонь із важкого озброєння по позиціях сил АТО в Лобачевомму, Кримському, Троїцькому. Загалом по позиціях сил АТО було випущено 20 артилерійських і 50 мінометних мін.

На донецькому напрямі, за словами спікера Міноборони, по всій лінії фронту противник застосовував танки, гармати, гранатомети, працював снайпер. По Авдіївці обстріли розпочалися після обіду, бойовики вели вогонь на кількох напрямах. По позиціях сил АТО було випущено 150 нарядів, українські військові ведуть вогонь у відповідь.

Загалом за добу на донецькому напрямі зафіксовано 32 обстріли, 17 із них - із важкого озброєння.

На маріупольському напрямі, як зазначив А.Лисенко, поблизу Новотроїцького бойовики вели мінометний вогонь дві з половиною години, також міномети застосовували по позиціях у Старогнатівці, Водяному та Гнутовому.

За добу на цьому напрямі було 33 обстріли, сім із них - із важкого озброєння.