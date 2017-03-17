СБУ поки що не має інформації про можливе подвійне громадянство Насірова - Грицак

До Служби безпеки України поки що не надходило інформації про можливе подвійне громадянство відстороненого від виконання обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова, повідомив глава спецслужби Василь Грицак.

"Мені не відомо. Можливо, зараз щось надійшло. Але в мене немає даних, що надійшли такі відомості", - сказав В. Грицак журналістам у Києві в п’ятницю, відповідаючи на запитання про те, чи надійшли до СБУ дані про подвійне громадянство Р. Насірова.

Як повідомлялося, 6 березня 2017 року представники державного обвинувачення на засіданні Солом’янського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу відстороненому від виконання обов'язків глави ДФС Р. Насірову передали суду документи, що доводять наявність в останнього підданства Великої Британії.

У листі, отриманому НАБУ 6 березня від NCA, йдеться про те, що глава ДФС має британський паспорт із травня 2012 р.

Водночас сам Р. Насіров на засіданні Солом’янського районного суду Києва заявив, що він не є громадянином ані Угорщини, ані Великої Британії, а має тільки громадянство України.

Пізніше, відповідаючи на запитання про наявність у нього паспортів інших держав, Р. Насіров назвав це "повним маразмом". "Я громадянин України, усе інше - це просто маячня. Про мене багато розповідали за останні два роки", - заявив він.