Події

13:25 17.03.2017

СБУ поки що не має інформації про можливе подвійне громадянство Насірова - Грицак

До Служби безпеки України поки що не надходило інформації про можливе подвійне громадянство відстороненого від виконання обов'язків глави Державної фіскальної служби Романа Насірова, повідомив глава спецслужби Василь Грицак.

"Мені не відомо. Можливо, зараз щось надійшло. Але в мене немає даних, що надійшли такі відомості", - сказав В. Грицак журналістам у Києві в п’ятницю, відповідаючи на запитання про те, чи надійшли до СБУ дані про подвійне громадянство Р. Насірова.

Як повідомлялося, 6 березня 2017 року представники державного обвинувачення на засіданні Солом’янського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу відстороненому від виконання обов'язків глави ДФС Р. Насірову передали суду документи, що доводять наявність в останнього підданства Великої Британії.

У листі, отриманому НАБУ 6 березня від NCA, йдеться про те, що глава ДФС має британський паспорт із травня 2012 р.

Водночас сам Р. Насіров на засіданні Солом’янського районного суду Києва заявив, що він не є громадянином ані Угорщини, ані Великої Британії, а має тільки громадянство України.

Пізніше, відповідаючи на запитання про наявність у нього паспортів інших держав, Р. Насіров назвав це "повним маразмом". "Я громадянин України, усе інше - це просто маячня. Про мене багато розповідали за останні два роки", - заявив він.

ВАЖЛИВЕ

Двоє українських військових загинуло, вісім поранені в зоні АТО за минулу добу

СБУ перевіряє інформацію про те, що Савченко підбурювала військових ЗСУ до протесту - Грицак

Кабмін збільшив відсоток відрахувань від ЄСВ на пенсійне страхування на 1,3 п. п.

НАБУ ініціювало перевірку походження застави, внесеної за Насірова

У держбюджеті-2017 заплановано тільки підвищення соцстандартів на 10% - Гройсман

ОСТАННЄ

"Укрпошта" скорочує терміни доставки відправлень у Києві до 24 годин

СБУ наразі не прийняла рішення про заборону на в'їзд в Україну російській співачці Самойловій, яка незаконно відвідала Крим

НАБУ викликало на допит Насірова - адвокат

Товари з непідконтрольних Києву територій у цивілізованих країнах не реалізовуватимуться - Гройсман

В Україні в п'ятницю закінчується подача документів для участі у ЗНО

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА