СБУ наразі не прийняла рішення про заборону на в'їзд в Україну російській співачці Самойловій, яка незаконно відвідала Крим

Служба безпеки України наразі не прийняла рішення щодо можливої заборони на в'їзд до країни російській виконавиці Юлії Самойловій, яка незаконно відвідала окупований РФ Крим, для участі в пісенному конкурсі Євробачення-2017, який відбудеться в Києві.

"Станом на цю хвилину рішення про заборону на в'їзд співачки з Росії не прийнято... У нас ще достатньо часу до травня місяця", - заявив глава СБУ Василь Грицак у п'ятницю в Києві.

Він висловив переконання, що, відправляючи на пісенний конкурс конкретно Ю.Самойлову, влада РФ вирішила перевірити реакцію української сторони, і запевнив, що "реакція СБУ обов'язково буде", але хотів би, щоб була реакція не лише спецслужби.

"Ми хотіли б також почути висновки з цього питання організаторів Євробачення, Міністерства культури, інших відповідних відомств", - сказав керівник СБУ.

Відповідаючи на запитання журналістів про особисту думку з цього питання, В.Грицак зазначив: "Моя особиста думка - без проблем, - закон має бути один для всіх. Якщо людина перетнула межу окупованої території Автономної Республіки Крим (без погодження з владою України - ІФ), це означає, що вона здійснила правопорушення. Це є підставою для того, щоб закрити їй в'їзд".

При цьому керівник СБУ нагадав, що питання про заборону в'їзду в Україну є прерогативою не лише спецслужби. "Якщо особа порушила кордон, вона вчинила правопорушення, яке належить до компетенції Державної прикордонної служби України, вони також можуть ініціювати закриття в'їзду", - зазначив В.Грицак.

Як повідомлялося, Росію на Євробаченні-2017 представлятиме Ю.Самойлова з піснею Flame is Burning. Вона з дитинства пересувається на інвалідній колясці і має першу групу інвалідності.

СБУ повідомила, що перевірить достовірність інформації про можливі візити Ю.Самойлової до Криму і після цього ухвалить рішення щодо її допуску на українську територію.

Державний секретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко заявив, що міністерство вивчає інформацію щодо можливого виступу Ю.Самойлової в Криму. Він зазначив, що Мінінформполітики не звертатиметься до Служби безпеки України з проханням щодо вивчення ситуації, оскільки СБУ вже в курсі й вивчає ситуацію.

Народний депутат України (фракція "Народний фронт"), радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що українська сторона може дозволити представниці Росії Ю.Самойловій прибути в Україну, але за відвідування окупованого Криму їй доведеться відповісти згідно з українським законодавством.

Виконавчий директор конкурсу Євробачення Йон Ола Санд 14 березня заявив, що в питанні участі російської виконавиці Ю.Самойловій рішення має ухвалити українська влада.