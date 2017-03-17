Події

14:10 17.03.2017

"Укрпошта" скорочує терміни доставки відправлень у Києві до 24 годин

"Укрпошта" запустила в Києві нову модель доставки посилок і листів, завдяки якій час доставки скоротиться менш ніж до 24 годин.

Як повідомляється в прес-релізі компанії в п'ятницю, раніше доставка по Києву затягувалася на два-три дні.

"«Укрпошта» змінила маршрути транспорту в столиці, ввела додаткове вивезення посилок і листів з поштових відділень столиці після 18:00, задіявши додатковий транспорт для доставки в Київський сортувальний центр. У центрі також посилили нічну зміну для сортування всього зібраного в столиці вже до ранкового розвезення пошти", - йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, далі проекти пришвидшення доставки буде реалізовано для жителів Київської області, пізніше - для інших регіонів України.

ПАТ "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури, є національним оператором поштового зв'язку. Надає понад 50 видів послуг майже в 12 тис. відділень у всій країні. Штат підприємства нараховує 76 тис. працівників, з яких 33 тис. - листоноші, 13 тис. - оператори поштового зв'язку.

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