Боєць ЗСУ загинув, підірвавшись на розтяжці поблизу Кримського

Біля н. п. Кримське Луганської області внаслідок підривання на розтяжці загинув військовослужбовець Збройних сил України, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"За попередньою інформацією, внаслідок підривання на саморобному вибуховому пристрої загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої розташований неподалік населеного пункту Кримське Луганської області", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook у п'ятницю.

У штабі спецоперації зазначили, що ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Від початку доби вже зафіксовано 27 обстрілів українських позицій, під час яких бойовики застосовували великокаліберні кулемети, гранатомети, озброєння БМП та міномети калібру 120 мм.