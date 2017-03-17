Події

14:15 17.03.2017

Боєць ЗСУ загинув, підірвавшись на розтяжці поблизу Кримського

Біля н. п. Кримське Луганської області внаслідок підривання на розтяжці загинув військовослужбовець Збройних сил України, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"За попередньою інформацією, внаслідок підривання на саморобному вибуховому пристрої загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої розташований неподалік населеного пункту Кримське Луганської області", - йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook у п'ятницю.

У штабі спецоперації зазначили, що ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Від початку доби вже зафіксовано 27 обстрілів українських позицій, під час яких бойовики застосовували великокаліберні кулемети, гранатомети, озброєння БМП та міномети калібру 120 мм.

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