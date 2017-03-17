Події

14:30 17.03.2017

Кількість скарг на зловживання у сфері інтернет-торгівлі в Україні зростає

Питання збільшення кількості скарг на зловживання у сфері інтернет-торгівлі в Україні необхідно врегулювати на законодавчому рівні, повідомляється на сайті уряду з посиланням Державну службу з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

"Дуже часто, окрім адреси електронної пошти та номера телефону, на сайті інтернет-магазину іншої інформації не зазначається. Встановити особу продавця до придбання товару неможливо, якщо вона в добровільному порядку не надана для ознайомлення. У багатьох випадках так само її неможливо встановити і після продажу, оскільки продавець видає розрахунковий документ, що не відповідає встановленому змісту. Це робить споживача безправним під час придбання товару", - наведено в повідомленні слова в. о. заступника голови Держпродспоживслужби Лілії Стиренко.

За її словами, в 2016 році до Держпродспоживслужби надійшло 468 скарг, звернень і заяв громадян щодо порушення законодавства про захист прав споживачів із боку інтернет-магазинів, а цього року їх вже сотні.

Л.Стиренко зазначила, що користуючись тим, що під час купівлі товару через Інтернет споживач не має можливості безпосередньо ознайомитися з товаром, продавці можуть реалізовувати не лише товар неналежної якості, а й фальсифікований або контрабандний, уникаючи при цьому відповідальності.

"Недосконале законодавство, відсутність механізмів притягнення до відповідальності недобросовісних суб'єктів господарювання суттєво знижує можливості громадян захистити свої права та унеможливлює проведення Держпродспоживслужбою повного та об'єктивного розгляду скарг споживачів та здійснення відповідних перевірок", - зазначила вона.

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