Події

14:56 17.03.2017

Обсяг вантажних залізничних перевезень між Україною і РФ в 2016 р. становив майже 43 млн тонн

Обсяг вантажних залізничних перевезень між Україною і Російською Федерацією в 2016 році загалом становив 42,834 млн тонн.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі ПАТ "Укрзалізниця", імпортні перевезення становили 19,616 млн тонн, експортні – 9,288 млн тонн. Транзит вантажів з РФ становив 13,54 млн тонн, до РФ – 390 тис. тонн.

Основними вантажами, що перевозяться між країнами, були кам'яне вугілля, будівельні матеріали, залізна і марганцева руда, добрива, чорні метали, хімікати.

Як повідомлялося, учасники "Штабу блокади торгівлі з окупантами" висунули уряду ультиматум до 2 квітня укласти договори про постачання вугілля з інших країн, крім РФ, інакше обіцяють перейти до активної фази блокади на всіх залізничних переходах поблизу східної межі України, щоб не допустити його імпорту з РФ.

"Ми посилюватимемо нашу блокаду. Це стосується залізничних шляхів", - говорив другий командир батальйону "Донбас", координатор Штабу блокади торгівлі з окупантами" Анатолій Виногородський 10 березня.

Крім того, РНБО в середу, 15 березня, прийняла рішення про тимчасове повне припинення вантажних перевезень з непідконтрольними територіями на Донбасі. Рішення не стосується гуманітарних вантажів і перетину лінії розмежування людьми. Раніше, з 10 лютого 2017 року, ветерани АТО і народні депутати заблокували ділянку Фенольна – Кривий Торець, до цього, 2 лютого був заблокований перегін Курдюмівка – Бахмут-2. Першим було заблоковано ділянку Шипилове-Светланове 25 січня 2017 року.

За інформацією, наданою регіональною філією "Донецька залізниця", втрати перевізника, пов'язані з тимчасовим блокуванням руху поїздів, станом на 13 березня становлять приблизно 164 млн грн.

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