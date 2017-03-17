Антикорупційний комітет Ради так і не зміг зібратися для розгляду кандидатури на аудитора НАБУ

Комітет із питань запобігання та протидії корупції Верховної Ради не зміг провести засідання в п'ятницю, на якому планував розглянути кандидатури до незалежної комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на заплановане позачергове засідання комітету в п'ятницю, 17 березня, прийшли 8 членів комітету з 24.

"Сьогодні немає кворуму, і це вже 9-е засідання протягом 3-х місяців, яке ігнорує група депутатів від "Блоку Петра Порошенка" (фракція "Блок Петра Порошенка" – ІФ)", - сказав народний депутат України, член комітету Сергій Лещенко.

Він зазначив, що таким чином члени комітету, які ігнорують його засідання, "намагаються зробити наш комітет нелегітимним".

За словами голови комітету, народного депутата з фракції "Самопоміч" Єгора Соболєва, антикорупційний комітет має підтвердити своє рішення про висунення до незалежної комісії з аудиту НАБУ кандидата Роберта Сторча.

"Я пропонуватиму на засіданні комітету підтвердити раніше прийняте рішення", - сказав Є. Соболєв, наголосивши, що Р. Сторч - гідний кандидат для роботи у цій комісії.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", члени комітету наразі не визначилися, коли саме відбудеться засідання комітету, на якому буде розглянуто це питання.

Чергове засідання комітету, за планом , має відбутися в середу, 29 березня.

Як повідомлялося, 23 лютого 2017 року, Верховна Рада не змогла делегувати за своєю квотою аудитора на проведення незалежної оцінки ефективності НАБУ. Депутати розглянули проект постанови №5571, згідно з яким пропонувалося делегувати заступника генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберта Сторча. Однак керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів запропонував кандидатуру британця Найджела Брауна. За підсумками голосувань депутати не підтримали жодної з кандидатур і вирішили повернути це питання до комітету на доопрацювання.

15 березня антикорупційний комітет Ради не зміг розглянути питання про кандидатів на посаду незалежного аудитора НАБУ.

У середу, 16 березня, антикорупційний комітет Верховної Ради зібрався на засідання. Кілька народних депутатів з групи "Єврооптимісти" заявили про порушення під час розгляду кандидатур на посаду незалежного аудитора НАБУ. "Нелегітимний антикорупційний комітет протягнув Найджела Брауна як кандидата на аудитора НАБУ", - написала депутат Світлана Заліщук на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, формально на засіданні комітету проголосували за обидві кандидатури – Н.Брауна і Роберта Сторча, однак саме засідання було нелегітимним. "Засідання було фейковим. Легітимне мало відбутися через 24 години після інформування всіх членів комітету, таким чином, не раніше завтра 9.15", - зазначила депутат.

Парламент 16 березня не зміг винести на розгляд це питання, оскільки цю пропозицію підтримали лише 205 депутатів.