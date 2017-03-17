Транспортна блокада НКТ може погіршити річний торговий дефіцит України на 1,7% ВВП

Транспортна блокада неконтрольованих територій (НКТ) Донецької і Луганської областей сповільнить зростання української економіки в 2017 році приблизно на 1 процентний пункт, однак суттєвішим буде її негативний вплив на платіжний баланс, вважає головний економіст інвестиційної компанії "Драгон Капітал" Олена Білан.

"Відчутнішим вплив блокади буде на платіжний баланс, тому що відбудеться втрата експортного виторгу в металургії і більше потрібно буде валюти, щоб імпортувати вугілля. За нашими оцінками, додатковий торговий дефіцит може становити близько 1,7% ВВП", – сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

О. Білан уточнила, що це приблизні оцінки, оскільки наразі немає точної інформації, де здійснюватимуться альтернативні закупівлі вугілля і в якому обсязі.

Вона зазначила, що такий дефіцит створить тиск на курс гривні, якщо не буде компенсований додатковим припливом іноземного капіталу "Ми погіршили прогноз валютного курсу і очікуємо ослаблення гривні до 29 грн/дол. цього року", – зазначила економіст, відповідаючи на запитання про можливу величину ослаблення національної валюти.

За її словами, вплив на валютний ринок наразі не відчувається, оскільки існує часовий лаг між виробництвом експортної продукції, її продажем і заводом валютного виторгу. Також поки що немає інформації про значне збільшення імпорту вугілля, хоча необхідність його закупки виникає вже зараз.

"Ми очікуємо, що зростання ВВП цього року становитиме 2,5% після збільшення на 2,2% у 2016 році, а дефіцит поточного рахунку зросте до 4,2% ВВП з 3,5% ВВП минулого року", – додала економіст.

О. Білан зазначила, що прогнози "Драгон Капітал" були зроблені до інформації про втрату активів на НКТ і рішення української влади про тимчасове припинення перевезень вантажів з НКТ, тому що вони будуються на припущенні про часткове відновлення економічних зв'язків з НКТ. "Втрата активів і повне припинення торгівлі з НКТ може призвести до уповільнення економічного зростання в цьому році до близько 2,0% р/р за умови, що не доведеться обмежувати споживання електроенергії через нестачу вугілля, і до подальшого погіршення показників зовнішнього сектора", – оцінила економіст.