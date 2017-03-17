"Нафтогаз України" оголосив третій відбір продавців газу за кошти ЄБРР

НАК "Нафтогаз України" у п'ятницю оголосив попередній відбір підприємств для участі у процедурах закупівлі природного газу, що відбудуться у період з 15 травня 2017 року до 20 січня 2018 року за кошти кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Згідно з повідомленням на сайті ЄБРР, претенденти мають надіслати документи для участі у попередньому відборі НАК до 18 квітня 2017 року.

Як повідомлялося, відновлювальна кредитна лінія ЄБРР терміном на три роки в розмірі $300 млн була відкрита в жовтні 2015 року. Протягом цього терміну "Нафтогаз" може погашати і знову позичати кошти в межах цієї суми, щоб профінансувати закупівлі газу з ЄС.

З грудня 2015 року до березня 2016 в рамках першого раунду кредитної лінії ЄБРР "Нафтогаз" придбав 1,7 млрд куб. м газу в п'яти постачальників.

У серпні-жовтні 2016 року "Нафтогаз" здійснив закупівлю 1,8 млрд куб. м природного газу у компаній Axpo Trading AG, CEZ, a.s., Engie SA, Eni Trading & Shipping S. p.A., RWE Supply & Trading GmbH і Uniper Global Commodities SE у рамках другого раунду використання відновлюваної кредитної лінії ЄБРР.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.