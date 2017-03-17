Події

16:34 17.03.2017

"Нафтогаз України" оголосив третій відбір продавців газу за кошти ЄБРР

НАК "Нафтогаз України" у п'ятницю оголосив попередній відбір підприємств для участі у процедурах закупівлі природного газу, що відбудуться у період з 15 травня 2017 року до 20 січня 2018 року за кошти кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Згідно з повідомленням на сайті ЄБРР, претенденти мають надіслати документи для участі у попередньому відборі НАК до 18 квітня 2017 року.

Як повідомлялося, відновлювальна кредитна лінія ЄБРР терміном на три роки в розмірі $300 млн була відкрита в жовтні 2015 року. Протягом цього терміну "Нафтогаз" може погашати і знову позичати кошти в межах цієї суми, щоб профінансувати закупівлі газу з ЄС.

З грудня 2015 року до березня 2016 в рамках першого раунду кредитної лінії ЄБРР "Нафтогаз" придбав 1,7 млрд куб. м газу в п'яти постачальників.

У серпні-жовтні 2016 року "Нафтогаз" здійснив закупівлю 1,8 млрд куб. м природного газу у компаній Axpo Trading AG, CEZ, a.s., Engie SA, Eni Trading & Shipping S. p.A., RWE Supply & Trading GmbH і Uniper Global Commodities SE у рамках другого раунду використання відновлюваної кредитної лінії ЄБРР.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

ВАЖЛИВЕ

Екс-голову "Укрспецекспорту" випустили під заставу

Екс-керівника "Укрспецекспорту" Бондарчука заарештовано в Лондоні в рамках екстрадиційного процесу

Боєць ЗСУ загинув, підірвавшись на розтяжці поблизу Кримського

Двоє українських військових загинуло, вісім поранені в зоні АТО за минулу добу

СБУ перевіряє інформацію про те, що Савченко підбурювала військових ЗСУ до протесту - Грицак

ОСТАННЄ

Транспортна блокада НКТ може погіршити річний торговий дефіцит України на 1,7% ВВП

Антикорупційний комітет Ради так і не зміг зібратися для розгляду кандидатури на аудитора НАБУ

"Нафтогаз" закликав "Київенерго" завершити подачу тепла до адмінбудівлі компанії

Обсяг вантажних залізничних перевезень між Україною і РФ в 2016 р. становив майже 43 млн тонн

Обладміністрація запропонувала Львову нову ділянку під будівництво заводу з переробки відходів

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Price
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА