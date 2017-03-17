Події

17:18 17.03.2017

В. о. директора департаменту люстрації Мін'юсту призначено Задорожну

Міністерство юстиції України призначило виконувачем обов'язків директора департаменту з питань люстрації Анастасію Задорожну і оголосило повторний конкурс на цю посаду.

"Виконувачем обов'язків директора департаменту з питань люстрації призначена Анастасія Задорожна, яка до цього працювала у відділі правового забезпечення та науково-аналітичної роботи цього департаменту", - повідомляє прес-служба Мін'юсту в п'ятницю.

Крім того, міністерство оголосило повторний конкурс на вакантні посади директора департаменту з питань люстрації та його заступників.

21 листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Мін'юсту Тетяна Козаченко заявила про відставку з посади.

За результатом першого конкурсу на цю посаду 17-20 січня 2017 року переможець не визначився, було прийнято рішення про проведення повторного конкурсу.

На початку березня конкурсна комісія знову не змогла визначити переможця конкурсу на цю посаду.

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