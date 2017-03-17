Кабмін прийняв пакет доопрацьованих нормативних актів для запуску з 1 квітня реімбурсації вартості ліків

Кабінет Міністрів на засіданні в четвер затвердив пакет доопрацьованих нормативних актів для запуску з 1 квітня програми реімбурсації (відшкодування) вартості лікарських засобів для лікування бронхіальної астми (БА), діабету другого типу та серцево-судинних захворювань (ССЗ).

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, на засіданні в четвер уряд ухвалив відповідні зміни до постанови "Про забезпечення доступності лікарських засобів".

"Ліки від ССЗ, діабету II типу та БА можна буде отримати за рецептом в аптеці безкоштовно або з невеликою доплатою. Для цього потрібно звернутися до лікаря, отримати виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти в аптеку і отримати ліки", - повідомляє МОЗ.

На препарати для лікування трьох зазначених нозологій будуть встановлені оптово-відпускні ціни, що розраховуватимуть як медіану референтних цін на такі ж препарати в затверджених референтних країнах.

При цьому МОЗ наголошує, що затверджені зміни не виключають можливості перебування на ринку, зокрема в роздрібній мережі, лікарських засобів, вартість яких перевищуватиме граничний рівень.

Постанова передбачає, що участь аптек у програмі відшкодування вартості лікарських засобів відбувається виключно на добровільних засадах.

Як повідомлялося, уряд переніс введення референтного ціноутворення з 1 січня 2017р на 1 квітня, синхронізувавши його запуск за програмою реімбурсації лікарських засобів.

У листопаді 2016 року Кабмін прийняв постанову № 862 "Про державне регулювання цін на лікарські засоби", а також постанову №863 "Про введення відшкодування вартості лікарських засобів", якими затвердила введення референтних цін на лікарські засоби для серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету ІІ типу, з 1 січня 2017 року й їх реімбурсацію з 1 квітня 2017 року.

Оператори ринку і фармвиробники висловили занепокоєння недосконалістю підготовлених для реалізації цієї програми нормативних актів, які передбачали, зокрема, заборону обігу препаратів, ціна яких перевищує граничний рівень оптово-відпускної ціни, що могло спричинити зникнення з українського ринку оригінальних препаратів іноземного виробництва за цими нозологіями через неможливість зниження виробниками цін.