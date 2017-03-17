Бойовики 60 разів відкривали вогонь по українських позиціях у зоні АТО

Незаконні збройні формування з початку доби в п'ятницю 60 разів обстрілювали позиції українських військових. У результаті підриву на саморобній вибухівці загинув один український військовий, ще один дістав поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"З початку доби російсько-терористичні війська 60 раз обстріляли позиції українських військ. Зокрема з використанням важкого озброєння", - йдеться у повідомленні прес-центру на сторінці Facebook у п'ятницю ввечері.

У штабі також поінформували, що в результаті підриву на саморобному вибуховому пристрої загинув військовослужбовець і ще один поранений.

На Маріупольському напрямку опорні пункти біля Лебединського, Широкиного, Гнутового і Водяного ворог обстрілював з мінометів та артилерійських систем калібру 122 мм, позиції неподалік Талаківки і Чермалика - з мінометів калібру 120 мм, біля Маріїнки - з гранатометів різних систем.

На Донецькому напрямку поблизу Авдіївки у другій половині дня різко збільшилася кількість обстрілів з важкої зброї, танків та мінометів калібру 120 мм. Кілька снарядів потрапили в район старої Авдіївки. Позиції біля Опитного ворог обстрілював з мінометів калібру 82 мм, а неподалік Луганського - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів, БМП і СПГ.

На Луганському напрямку бойовики вели вогонь з СПГ і ПТРК поблизу Новозванівки, а зі стрілецької зброї - поблизу Валуйського.