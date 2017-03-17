Насіров вважає конструктивним допит у НАБУ

Відсторонений від виконання обов'язків голова Державної фіскальної служби (ДФС) України Роман Насіров заявляє, що зацікавлений у якнайшвидшому розслідуванні кримінального провадження проти нього, і вважає, що на цієї посаді "багато кому перейшов дорогу".

"Допит був, я вважаю, досить конструктивним. Ми на цей конструктив були націлені. Я впевнений, що і детективи НАБУ, і прокурори САП можуть сказати те ж саме", - сказав Р. Насіров журналістам у п'ятницю після допиту в НАБУ, зазначивши, що претензій до допиту у нього немає.

Глава ДФС не знає, чи будуть ще допити, і адресував це запитання детективам НАБУ.

Він висловив сподівання, що слідство зможе досить швидко розібратися в його справі і визначитися, "чи є вина чи ні".

"Потрібно швидко розібратися в цьому, щоб розставити всі крапки... Я дуже не хочу, щоб справа затягувалася... На мою думку, це справа політична... але я не хочу, щоб вона затягувалася. Мені хочеться, щоб, як говорив керівник антикорупційної прокуратури, за 2 місяці вони зможуть його завершити", - сказав Р. Насіров.

При цьому він вважає, що немає жодних підстав для обвинувачення. "Але навіть якщо передадуть до суду, то суд зробить висновки", - додав він.

Відповідаючи на запитання про те, звідки у його родичів така велика сума застави (100 млн грн), Р. Насіров зауважив: "По-перше, всі бачили мою декларацію, вона публічна. По-друге, інші кошти, які були переведені в заставу, за процедурою вони перевіряються і т. д.".

Він знову заявив, що не планував вносити заставу. "У мене немає такої суми... Я готовий обстоювати свої інтереси. Я там був достатньо часу і був готовий перебувати в слідчому ізоляторі, готуватися звідти (до суду) і давати свідчення", - озвучив свою позицію Р. Насіров.

Крім того, він висловив думку, що на посаді глави ДФС можна було "багато кому перейти дорогу", озвучивши при цьому статистику роботи відомства за перші два місяці: "Тільки за січень-лютий 2017 року, якщо порівнювати з січнем-лютим минулого року, - це плюс 60% надходжень, а в абсолютних цифрах це на 50 млрд грн) більше, ніж у минулому році, і це все за рахунок детінізації".

"Я думаю, що багато кому перейшов дорогу", - повторив він.

Р. Насіров стверджує, що всі його паспорти були вилучені під час обшуків.

Щодо фотографії в соцмережах нібито зі співкамерниками він сказав: "Мене сьогодні запитували про якусь фотографію, якої я не бачив. Але фотоапарата в камері точно не було. Тому я думаю, що це "фотожаба" або фотомонтаж".

Він також спростував інформацію про те, що нібито виділив гроші на облаштування камери в СІЗО.