Насіров має здати свій британський паспорт

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) наполягають, що усунений від виконання обов'язків голова Державної фіскальної служби України та підозрюваний Роман Насіров має здати правоохоронцям свій паспорт громадянина Великобританії.

"Частина паспортів була вилучена під час обшуків за місцем його проживання: це два закордонних паспорти і дипломатичний. Що стосується іноземного паспорта Великобританії, то наразі він не зданий. Ми все одно наполягатимемо на тому, що пан Насіров зобов'язаний надати цей паспорт стороні обвинувачення або відповідним компетентним органам, які мають право на зберігання цього паспорта", - сказав начальник відділу САП Роман Симків журналістам у п'ятницю, після завершення допиту Р. Насірова в Національному антикорупційному бюро (НАБУ).

Він зазначив, що щодо можливої наявності у відстороненого голови ДФС паспорта громадянина Угорщини була оперативна інформація від детективів НАБУ, яку зараз перевіряють, зокрема є відповідний міжнародний запит до Угорщини.

За його словами, наявність британського паспорта у Р. Насірова підтверджує офіційна відповідь посольства Великобританії.

"Ми надали офіційно підтверджений документ, і якщо б ця інформація якоюсь мірою не відповідала дійсності, то посольство Великобританії одразу б надало відповідне спростування", - сказав Р. Симків.

Він також вказав, що внесена за Р. Насірова сума застави в 100 млн грн є найбільшою в історії України і детективи НАБУ звернулися до Держфінмоніторингу, щоб перевірити законність отримання цих коштів.

Прокурор наголосив, що слідчі вже зібрали достатню доказову база для передання справи Р. Насірова до суду, але зазначив, що цей процес залежить і від дій сторони захисту під час досудового слідства. Крім того, слідство запланувало кілька необхідних дій для завершення цього процесу.

"У мене є повна упевненість, що ми доведемо цю справу до кінця: до справедливого рішення суду", - переконаний Р. Симків.

Він також висловив припущення, що Р. Насірова ще викликатимуть на допит.