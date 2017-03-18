У Генпрокуратурі підтвердили, що визнали Охендовського потерпілим у справі про притягнення його до відповідальності детективами НАБУ

Голову Центральної виборчої комісії України Михайла Охендовського в четвер оголошено потерпілим у кримінальному провадженні про дії детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо нього, повідомляє прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

"Управління з розслідування злочинів, скоєних співробітниками органів із боротьби зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками втручання в діяльність державного діяча, службової недбалості детективів НАБУ, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і розголошення даних досудового розслідування стосовно Михайла Охендовського", - розповіла Л. Сарган у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

Вона нагадала, що це провадження розпочато у виконання постанови Печерського районного суду Києва від 4 січня цього року, яким Генпрокуратуру зобов'язали внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяву адвоката Олега Бабича в інтересах М. Охендовського.

"17 лютого 2017 року М. Охендовський подав заяву про притягнення його як потерпілого, за результатами розгляду якого 20 лютого слідчий виніс постанову про відмову у визнанні його потерпілим. Однак 2 березня 2017 року слідчий суддя Печерського райсуду зазначену постанову скасував і зобов'язав слідчого невідкладно вручити М. Охендовському повідомлення про процесуальні права та обов'язки потерпілого", - розповіла прес-секретар генпрокурора.

У зв'язку з цим, за її словами, 16 березня 2017 року М. Охендовського викликали до Генпрокуратури для вручення повідомлення.

"Досудове розслідування триває", - додала Л. Сарган.

Як повідомлялося, 13 грудня 2016 року М. Охендовському в аеропорту "Бориспіль" співробітники НАБУ вручили повідомлення про підозру у кримінальному провадженні про так звану "чорну бухгалтерію" Партії регіонів. Його підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 і 4 ч. ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабарів у великих і особливо великих розмірах особою, що займає особливо відповідальне становище).

Загальна сума хабарів, інкримінованих детективами підозрюваному, становить близько $161,7 тис., що в еквіваленті за курсом Національного банку України на момент вчинення злочинів становило майже 1,29 млн грн.

19 грудня ЦВК на своєму засіданні прийняла звернення, в якому вказала, що НАБУ провело обшук в ніч на 14 грудня не в кабінеті М. Охендовського та з порушеннями законодавства.

21 грудня Солом'янський райсуд Києва обрав М. Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року: голова ЦВК може залишати територію України лише з дозволу слідчого.

Цього ж дня суд відмовився усувати М. Охендовського з посади голови ЦВК.

16 лютого 2017 року М. Охендовський заявив, що його адвокати подадуть клопотання до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про закриття кримінального провадження щодо нього. Він наголосив, що очікує законного рішення САП про закриття провадження у зв'язку з відсутністю події кримінального правопорушення.

За словами голови ЦВК, протизаконне продовження провадження означатиме лише те що, що "НАБУ і САП навмисне виконують політичне замовлення, спрямоване на дискредитацію глави ЦВК і посилення політичного тиску на Комісію".

17 березня М. Охендовський заявив, що Генпрокуратура визнала його потерпілим у кримінальному провадженні про незаконне притягнення його до кримінальної відповідальності детективами НАБУ.