У Харкові госпіталізовано ліцеїста, який брав участь у "групі смерті"

Старшокласника одного з харківських ліцеїв, який брав участь у суїцидальної грі через соцмережу, госпіталізовано.

Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, до чергової частини Київського відділу поліції Харкова звернулася директор ліцею, яку непокоїло, що останнім часом дитина пропускає заняття і дивно поводиться.

"На місце виїхали фахівці ювенальної превенції. Під час перевірки було встановлено, що 15-річний підліток зареєструвався у "групі смерті" і виконував завдання, спрямовані на позбавлення себе життя. Хлопчика передали лікарям, фахівцям у сфері психіатрії", - йдеться у відеокоментарі інспектора відділу ювенальної превенції Костянтина Шеремета, поширеному відділом комунікацій.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вживають заходів для з'ясування того, з ким контактував підліток у мережі Інтернет, і встановлюють обставини події.