Чесний бізнес в Україні має бути захищений - Гройсман на зустрічі з правоохоронцями та підприємцями

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на нараді з представниками правоохоронних органів і підприємцями обговорив варіанти створення сприятливого бізнес-клімату в країні і запобігання зловживанням структур контролю.

"Ця зустріч відбувається вперше, коли за одним столом представники бізнесу, Кабінету Міністрів і весь силовий блок... Я хотів би сьогодні всіх нас закликати об'єднатися, створити нормальні умови для бізнесу, перестати бізнес "кошмарити" і щоб кожен з нас доклав зусиль для економічного зростання", - цитує прем'єра прес-служба Кабміну.

В. Гройсман повідомив, що зустрічається з багатьма представниками бізнесу, які розповідають про випадки тиску з боку контролюючих органів.

"Коли ми бачимо, що в реальному секторі штучно створюються перешкоди для того, щоб бізнес працював нормально, створюються штучні вимоги, за яких бізнес не може нормально існувати, а, як правило, це впливає на внутрішній інвестиційний потенціал, - це неприпустимо", - наголосив він, зазначивши, що ті, хто порушує закон, мають відповідати, але чесний бізнес має бути захищений.

За інформацією прес-служби, учасники наради заслухали інформацію директора Офісу із залучення і підтримки інвестицій Даніеля Білака і бізнес-омбудсмена Альгірдаса Шемету з основних проблем, які перешкоджають роботі бізнесу в Україні.

Представники урядових структур і правоохоронних органів обговорили необхідність продовження дерегуляції і розширення спектра послуг, що надаються бізнесу в режимі онлайн, що значно знижує ризики корупції. В. Гройсман зазначив, що уряд цим шляхом - в минулому році було скасовано 367 неефективних регуляторних актів, ще 100 - минулого тижня.

Учасники наради обговорили питання створення єдиної служби фінансових розслідувань на зміну податкової міліції, економічним відділам МВС і СБУ.

Також йшлося про необхідність налагодження якісного зворотного зв'язку від бізнесу за фактами тиску з боку контролюючих інстанцій на місцевому рівні. Усі учасники наради висловили готовність оперативно реагувати на такі сигнали щодо їхніх відомств.