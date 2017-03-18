За минулу добу бойовики 112 разів відкривали вогонь по українських позиціях, загинуло четверо військовослужбовців

За минулу добу бойовики 112 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України у зоні проведення антитерористичної операції, внаслідок чого загинуло четверо військовослужбовців, ще троє дістали поранень, повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

"Ситуація в районі проведення АТО залишається складною, кількість обстрілів збільшилася. 112 разів російсько-терористичні війська обстріляли позиції ЗСУ, зокрема з використанням важкого озброєння... За добу загинули четверо військовослужбовців і ще троє дістали поранень", – йдеться в повідомленні сторінці штабу АТО в "Фейсбуці" в суботу вранці.

Так, на маріупольському напрямі по позиціях українських військ біля Лебединського, Широкиного, Гнутове і Водяного бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120-мм артилерійських установок калібру 122-мм. Опорні пункти поруч з Талаківкою і Чермаликом потрапили під вогонь мінометів калібру 120-мм По укріпленнях поблизу Мар'їнки і Красногорівки бойовики вели вогонь з гранатометів і мінометів калібру 82-мм і 120-мм, згодом були задіяні потужні артилерійські системи калібру 122-мм і 152-мм

На донецькому напрямі бойовики 10 разів обстріляли позиції поблизу Авдіївки з важкого озброєння, танків та мінометів калібру 120-мм. Під обстріл потрапив мікрорайон Старої Авдіївки. Українські позиції біля Опитного і Новгородського були накриті вогнем з мінометів калібру 82-мм, а біля Луганського з артилерійських систем калібру 122-мм мінометів, БМП і СПГ. Біля Верхньоторецького і Невельського по позиціях сил АТО вели вогонь міномети.

На Луганщині бойовики били з мінометів та СПГ в районі Новозванівки, Славного і Катеринівки.