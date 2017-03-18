Події

10:47 18.03.2017

У суботу рух на проспекті Науки в Києві буде частково обмежено

У Київській міській державній адміністрації попередили про часткове обмеження руху на проспекті Науки столиці в суботу через капітальний ремонт шляхопроводу.

"У суботу, 18 березня, з 8.00 до 18.00 на шляхопроводі проспекту Науки буде частково обмежено рух - передбачено короткочасні зупинки руху транспорту інтервалами в 20-30 хвилин", - ідеться в повідомленні.

У КМДА уточнили, що на цьому шляхопроводі відбуватиметься капітальний ремонт шляхопроводу і бетонування монолітної залізобетонної плити. Роботи проводитиме комунальна корпорація "Київавтодор".

У КК "Київавтодор" звертаються до водіїв з проханням з розумінням поставитись до тимчасових незручностей і обирати інші маршрути руху.

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