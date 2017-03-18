Після затримання голови ДФС у будівлі Одеської митниці сталася пожежа, рятувальники залили комп'ютери водою – Марушевська

Колишня голова Одеської митниці Юлія Марушевська стверджує, що незабаром після затримання голови Державної фіскальної служби України (ДФС) Романа Насірова у будівлі Одеської митниці сталася пожежа, під час ліквідації якої рятувальники залили комп'ютери та цифрову техніку водою.

"Після затримання Насірова на Одеській митниці сталася пожежа в будівлі, де перебувають всі комп'ютери. І пожежники залили всю техніку водою. Як я розумію, таким чином, знищувалися якісь докази і бази даних. Вони зрозуміли, що НАБУ вирішило взятися за Насірова всерйоз. А один із його промислів - робота з майданчиками. Тобто з ринками, куди йдуть товари за заниженою ціною і без сплати внутрішніх податків", - сказала вона в інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

Пізніше Ю.Марушевська уточнила виданню, що в результаті пожежі постраждав кабінет Геннадія Іваненка, призначеного в. . начальника митниці після її звільнення. За словами Ю.Марушевський, Г.Іваненко був людиною Р.Насірова, який відмовився звільняти його, незважаючи на відповідні подання.

Відповідаючи на запитання щодо обшуку у неї вдома, екс-глава Одеської митниці помітила, що це невипадково: "Те, що одразу відбувається і суд над Насіровим, і обшук у мене вдома, дуже символічно. Так що ніяких випадкових збігів немає".

Ю.Марушевська повідомила, що наразі перебуває у Вашингтоні, де проводить зустрічі з конгресменами і сенаторами "українського корпусу", представниками недержавних організацій. На запитання, чи не боїться вона по приїзді в Київ опинитися в Печерському райсуді, екс-глава Одеської митниці відповіла: "Я думаю, що саме так і станеться. Державну машину просто так не зупинити... морально я до суду готова".

Як повідомлялося, 3 березня Ю.Марушевська заявила про спроби проведення обшуку в її квартирі співробітниками СБУ та Генеральної прокуратури.

Водночас у Генпрокуратурі спростували інформацію про спроби проведення обшуку в квартирі екс-голови Одеської митниці.