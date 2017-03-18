Українці переважно харчуються вдома - опитування

Переважна більшість жителів України вважають за краще харчуватися вдома, близько третини українців хоча б раз на місяць вживають їжу, приготовану поза домом, свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Згідно з результатами опитування, проведеного в лютому, на запитання "Ви особисто їли приготовану поза домом їжу протягом останніх 30 днів?" 29,3% респондентів дали ствердну відповідь, 70,2% сказали "ні", 0,6% вагалися з відповіддю.

Дослідження засвідчило, що чим молодші люди, тим частіше вони харчуються поза домом. Серед опитаних віком до 30 років - таких 54%, в групі 30-39 років - 40%, у групі 40-49 років - 33%, далі ця частка різко знижується.

Чоловіки до 40 років в 1,5 разу частіше харчуються поза домом, ніж жінки відповідного віку.

Українці охочіше відвідують "демократичні" заклади громадського харчування. Серед лідерів - кафе або бари-бістро (дві третини останніх відвідувань). Популярним є також харчування в їдальнях або буфетах за місцем роботи та навчання (23% останніх відвідувань) і купівля готової їжі у вуличних кіосках/прилавках з їжею.

Харчування поза домом нерівномірно розподіляється протягом дня. Так, 19% опитаних повідомили, що обідали поза домом, ще у 18% був перекус протягом дня. Дещо менше (13%) відмовилися від приготування домашнього вечері. Найменш популярні сніданки поза домом (тільки 8% респондентів харчувалися таким чином).

У цьому соцдослідженні "їжею поза домом" вважалося вживання їжі та напоїв не вдома: в ресторані, кафе, барі, їдальні тощо, замовлена їжа на винос, тобто купівля готової їжі в кулінарії, супермаркеті, у вуличних торговців і вживання її в іншому місці (на роботі, вдома, на вулиці тощо), доставка їжі (коли готову їжу доставили на замовлення).

КМІС з 10 по 19 лютого 2017 року проводив власне опитування громадської думки в 110 населених пунктах у всіх областях України, крім Автономної Республіки Крим та окупованої частини Донецької та Луганської областей, за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України старшого за 18 років. Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів.