У складі екіпажу судна Sky Moon, якому заборонено в'їзд в Україну, 8 громадян Сирії і один – Лівії

Серед членів екіпажу судна Sky Moon, яке заходило в порти анексованого Росією Криму, 8 громадян Сирії і один – Лівії, всім їм заборонено в'їзд в Україну, зазначили в Державній прикордонній службі України.

"Серед членів екіпажу - 8 громадян Сирії і один – Лівії. Їм заборонено в'їзд на територію України", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" речник прикордонного відомства Олег Слободян.

Він також зазначив, що після відповідного рішення суду про заборону в'їзду та конфіскації судна і вантажу є 10 днів для подання апеляції.

Як повідомлялося, 30 листопада 2016 року представники Державної прикордонної служби України затримали вантажне судно "Sky Moon" (прапор Танзанії), що незаконно заходило в порти анексованого Росією Криму. На судні перебувало дев'ять осіб – капітан і вісім членів екіпажу. На той момент судно перевозило понад 3 тис. тонн кальцинованої соди.

Слідство встановило, що капітан судна "Sky Moon", діючи за попередньою змовою з представником судновласника, відправниками та одержувачами вантажів, протягом 2016 року 8 разів забезпечував заходи морського судна в закриті кримські порти Керчі, Феодосії та Севастополя. В порушення вимог міжнародного права та законодавства України, капітан переміщував до Туреччини і Молдови металобрухт, кальциновану та технічну соду, насіння льону.

За цими фактами було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Представник судновласника в грудні 2016 року намагався підкупити військового прокурора, щоб врегулювати питання з кримінальним провадженням.

17 березня стало відомо, що всім членам екіпажу судна Sky Moon заборонено в'їзд в Україну терміном на 3 роки. Так, 15 березня Малиновський районний суд Одеси ухвалив визнати капітана винним, а саме судно і вантаж – конфіскувати в дохід держави. На капітана, громадянина Сирії, суд наклав штраф майже 18,5 млн грн, що становить 100% вартості товару і судна.