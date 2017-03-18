Події

13:21 18.03.2017

У Києві відкриваються безкоштовні курси програмування для дітей з інвалідністю

Київський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів починає набір на безкоштовні курси з комп'ютерного програмування для дітей з інвалідністю, повідомляє сайт Київської міської державної адміністрації.

Навчання стартує в середині квітня. Воно складається з базового курсу "Основи програмування" (3 тижні: три години двічі на тиждень) та основного курсу "Методики та напрямки програмування" (6 місяців занять за індивідуальними програмами).

Умови запису на курси: дитина з інвалідністю віком від 13 до 18 років, що зареєстрована і проживає у Києві. Серед інших вимог - повністю збережена розумова діяльність дитини, рухова діяльність рук, збережені зір та слух (або незначні відхилення), здатність до самообслуговування.

Для запису на курси необхідно заповнити анкету за посиланням, що розміщена на сайті КМДА.

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