В Україні як і раніше дощитиме, місцями мокрий сніг

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме волога повітряна маса, очікується коливання атмосферного тиску, повідомляє Укргідрометцентр.

Очікуються дощі, у західних та північних областях подекуди з мокрим снігом, вночі в Карпатах та на Закарпатті сильні опади. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, у південній частині 7-13°, в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Києві - дощ, місцями з мокрим снігом, температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 19 березня найвища температура повітря була +20,2 в 1990 р., найнижча вночі -16,4 в 1928 р.

20 березня - невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, вночі у східній частині помірні опади. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві - невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.