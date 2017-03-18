Поліція Києва відкрила дві справи за фактом подій біля будинку голови ВРП Бенедисюка

Поліція почала два кримінальних провадження за фактом хуліганських дій і погрози (насильства) стосовно державного діяча за фактом подій біля будинку голови Вищої ради правосуддя (ВРП) Ігоря Бенедисюка в Києві.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, подія сталася вчора ввечері на вул.Садовій у Дарницькому районі Києва.

"Попередньо встановлено, що суддя на автомобілі під'їхав до свого дачного будинку, де побачив групу активістів із прихованими обличчями, які вигукували гасла, робили написи на паркані і обклеювали його плакатами. Коли він намагався проїхати повз, молоді люди почали блокувати транспортний засіб, який через деякий час все-таки поїхав з місця події. Згодом власник помешкання повернувся в будинок, де разом з дружиною намагався стерти зроблені написи на паркані. На місце знову прибули активісти, виник конфлікт", - йдеться в повідомленні.

Щоб заспокоїти групу осіб, які відмовлялися представлятися і погрожували господарю та його дружині, суддя зробив постріл з нагородної зброї, відзначають у поліції.

На місце події прибули співробітники поліції, які отримали повідомлення від власника будинку і від одного з активістів.

Дванадцять учасників конфлікту доставили до Дарницького управління поліції, де встановили їх особистості. Сюди ж прибув їхній адвокат. Деякі з доставлених відмовилися давати будь-які пояснення, посилаючись на ст. 63 Конституції України, інші зазначили, що ніяких хуліганських дій не вчиняли, а проводили мирну акцію. Хто розмалював паркан і розклеював плакати, їм не відомо.

Із заявами в поліцію звернулися суддя і двоє людей, яким пошкодили телефон і планшет. Всі матеріали зареєстровано належним чином.

Поліція почала кримінальні провадження за ст.296 (хуліганство) та ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Триває слідство для встановлення усіх обставин інциденту.

Як повідомляла ВРП, пізно ввечері 17 березня понад 10 осіб у балаклавах напали на голову Ради І.Бенедисюка та його дружину, голові ВРП довелося здійснити попереджувальний постріл у повітря для самозахисту.

У повідомленнях, що з'явилися в соцмережах, зазначено, що конфлікт виник між главою ВСП та активістами молодіжного руху "Традиція і порядок". За інформацією одного з учасників інциденту, І.Бенедисюк намагався наїхати автомобілем на активістів, які звинуватили його в корупції.