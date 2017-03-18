Події

14:58 18.03.2017

Чотирьох військових РФ на Донбасі під час спроби втекти на територію, підконтрольну українським силам, розстріляли свої ж

У з'єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів (АК) Центру територіальних військ Південного У ЗС РФ спостерігається погіршення морально-психологічного стану особового складу, тривають випадки дезертирства, крадіжок і грубих порушень військової дисципліни, констатує Головне управління розвідки Міноборони України.

Як повідомляється на сторінці ГУР у "Фейсбуці", в ніч на суботу четверо військовослужбовців 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК, скориставшись відсутністю офіцерів, зв'язали сержанта і намагалися залишити передові позиції і перейти на підконтрольну силам АТО територію.

"Спробу втечі побачили з сусіднього блокпоста противника, втікачі були розстріляні з озброєння бойової машини піхоти. Командування полку намагається приховати інформацію про цю подію від керівництва корпусу", - інформує розвідка.

У ГУР також повідомили, що 17 березня після завершення командно-штабних навчань сталося масове розкрадання військового майна і пального. Військова прокуратура російських військ проводить розслідування за сімома фактами крадіжок.

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