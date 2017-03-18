Події

14:59 18.03.2017

У Рівненській області понад сто людей перекрили трасу "Київ - Ковель"

Більше ніж сто осіб в суботу вранці перекрили в Рівненській області автодорогу "Київ – Ковель", що веде до польського кордону, вимагаючи дозволити видобуток бурштину і звільнити раніше затриманого місцевого жителя.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Рівненській області, близько 10.00 в селі Федорівка Сарненського району понад сто незадоволених громадян у балаклавах перекрили автодорогу "Київ – Ковель". Вони безперервно ходять пішохідним переходом. Рух транспортних засобів заблоковано, вирішується питання про відновлення комунікації.

"Протестувальники висувають низку вимог щодо безперешкодного видобутку бурштину та звільнення затриманого 43-річного жителя смт Клесів, який причетний до масових заворушень у Сарненському районі, під час яких стріляли в поліцейського", - йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали про інцидент, що стався 16 березня неподалік Клесова. Тоді сили Нацполіції під час патрулювання району знайшли дві мотопомпи, але доставити їх у відділ поліції завадили понад 20 агресивно налаштованих чоловіків. Активного учасника конфлікту, 43-річного жителя Клесова, затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасово утримання. Слідчі повідомили йому про підозру у ч. 1 ст. 294 (масові заворушення), ч. 3 ст. 342 (опір представникові правоохоронного органу), ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. у суботу в Рівненському міському суді йому обиратимуть запобіжний захід.

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