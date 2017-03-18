НКРЕКУ з квітня планує збільшити ОРЦ замість раніше затвердженого зниження

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), планує з 1 квітня 2017 року збільшити оптову ринкову ціну (ОРЦ) на електроенергію на 1% замість раніше затвердженого зниження на 5,8%.

Згідно з оприлюдненими на сайті комісії матеріалами до засідання 23 березня, ОРЦ на II-IV квартали планується затвердити в розмірі 1354,98 грн/МВт-год (без ПДВ).

Як пояснив глава НКРЕКУ Дмитро Вовк на своїй сторінці в "Фейсбук", необхідність збільшення ОРЦ пов'язана з потребою забезпечити стабільну роботу енергосистеми країни, на що енергетичне вугілля купуватимуть за кордоном.

"Безперечним на сьогодні є дефіцит вугілля (як і природного газу) та необхідність його придбання за кордоном за ціною до $100/тонна", - написав він.

У проекті рішення комісії зазначається, що прогнозний баланс електроенергії на 2017 рік, затверджений 3 березня, передбачає споживання ТЕС і ТЕЦ країни 26 млн 541,6 тис. тонн вугілля. Його імпорт цього року очікується в обсязі 5,6 млн тонн, зокрема у II-IV кварталах – 5,302 млн тонн.

ОРЦ впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів.

Раніше НКРЕКУ оприлюднила проект рішення про збільшення тарифів на відпуск тепла та електроенергії для теплоелектроцентралей (ТЕЦ), згідно з яким зростання ціни вугілля в їх тарифах зросте на 26,2-26,5%.

Зокрема, в тарифи планується закласти ціну вугілля антрацитної групи в розмірі 2222 грн/тонна, газової групи – 2071 грн/тонна, тоді як під час встановлення тарифів для ТЕЦ у грудні 2016 року для антрацитної групи було закріплено ціну 1757 грн/тонна, для газової – 1641 грн/тонна (без ПДВ).

Як повідомлялося, НКРЕКУ наприкінці квітня 2016 року почала застосовувати новий порядок формування прогнозної ОРЦ на електроенергію. Новий порядок, зокрема, передбачає визначення ціни вугілля за формулою "вартість в порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки в Україну".

НКРЕКУ з 1 січня 2017 року зменшила ОРЦ електроенергії на 10% (на 149,06 грн) – з 1490,63 грн/МВт-год до 1341,57 грн/МВт-год (без ПДВ). Крім того, згідно з рішенням регулятора, з 1 квітня ОРЦ має знизитися ще на 5,8% (на 77,81 грн/МВт-год) порівняно з першим кварталом 2017 року – до 1263,76 грн/МВт-год. Цей рівень ОРЦ планувалося утримувати протягом II-IV кварталів 2017 року.

У загальній структурі ОРЦ на 2017 рік, згідно з уже застарілими розрахунками, найбільшу частку займають тарифи ГК ТЕС (поквартально – 32,3%, 35,4%, 35,3%, 31,5%), дотаційні сертифікати (21,9%, 19,2%, 21,9%, 22,3%), НАЕК "Енергоатом" (19,6%, 20,8%, 20,9%, 20,5%), ТЕЦ (13,5%, 6,3%, 5,3%, 12%), ВДЕ (3,9%, 6,1%, 5,9%, 4%), НЕК "Укренерго" (2,6%, 4,7%, 3,6%, 4,4%), ГЕС (2,8%, 3,9%, 4,1%, 2,4%), акцизний податок (2,4%, 2,5%, 2,4%, 2,4%) і витрати ДП "Енергоринок" (1%, 1,1%, 0,6%, 0,5%).

НКРЕКУ здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.