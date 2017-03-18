Події

16:29 18.03.2017

Правоохоронці вилучили у зоні АТО контрафактний алкоголь на 30 млн грн

Співробітники Служби безпеки України спільно з колегами з фіскальної служби і прокуратури вилучили у районі проведення антитерористичної операції контрафактний алкоголь на суму понад 30 млн грн.

"Правоохоронці встановили, що підпільне виробництво у власному будинку налагодив житель Слов'янська. Ділок реалізовував фальсифіковану продукцію через торговельні мережі регіону", - повідомив прес-центр СБУ.

Під час п'ятнадцяти обшуків у торгових точках і складських приміщеннях у Слов'янську, Краматорську, Бахмуті й Маріуполі співробітники спецслужби знайшли підробки алкогольних напоїв елітних і популярних брендів. У зловмисників також вилучено понад півмільйона гривень.

Відкрито кримінальне провадження. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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