Правоохоронці вилучили у зоні АТО контрафактний алкоголь на 30 млн грн

Співробітники Служби безпеки України спільно з колегами з фіскальної служби і прокуратури вилучили у районі проведення антитерористичної операції контрафактний алкоголь на суму понад 30 млн грн.

"Правоохоронці встановили, що підпільне виробництво у власному будинку налагодив житель Слов'янська. Ділок реалізовував фальсифіковану продукцію через торговельні мережі регіону", - повідомив прес-центр СБУ.

Під час п'ятнадцяти обшуків у торгових точках і складських приміщеннях у Слов'янську, Краматорську, Бахмуті й Маріуполі співробітники спецслужби знайшли підробки алкогольних напоїв елітних і популярних брендів. У зловмисників також вилучено понад півмільйона гривень.

Відкрито кримінальне провадження. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.