ФРН винна США і НАТО багато грошей за здійснення військової захисту – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що задоволений переговорами з канцлером ФРН Ангелою Меркель, що відбулися днем раніше, однак при цьому вважає, що Берлін винен Вашингтону і НАТО чимало грошей в обмін на наданий військовий захист.

"Незважаючи на те, що вам розповідали неправдиві ЗМІ, мої переговори з канцлером ФРН Ангелою Меркель були прекрасними. Однак Німеччина винна багато грошей НАТО і США. Нам повинні більше платити за потужну і дуже дорогу систему оборони, що США надають Німеччині", - написав він у "Твіттері".

Переговори Д.Трампа і А.Меркель відбулися в п'ятницю у Вашингтоні.