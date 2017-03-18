Події

16:47 18.03.2017

Полторак розкритикував систему нагороджень: працює дуже повільно

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що застарілі підходи в системі нагороджень та процедурі подання на нагороди необхідно змінювати.

"Ми працюємо над тим, щоб удосконалити вже застарілу систему, яка працює дуже повільно. Приміром, подання на державну нагороду проходить з десяток сходинок перед тим, як буде ухвалено рішення", - цитує С.Полторака прес-служба Міноборони.

Глава відомства наголосив, що цю систему "однозначно треба осучаснити та удосконалити".

С.Полторак вручив нагороди військовослужбовцям 59-ї бригади на полігоні Широкий Лан (Миколаївська область).

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