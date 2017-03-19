Події

11:38 19.03.2017

Невідомі облили фарбою пам'ятник князю Володимиру в Києві

Невідомі облили червоною фарбою пам'ятник князю Володимиру Великому в Києві.

"Червоною фарбою в Києві облили не тільки пам'ятник Олені Телізі в Бабиному Яру, ось такий вигляд зараз має пам'ятник Володимиру Великому. Що в головах у тих, хто "воює" з пам'ятниками, важко усвідомити. Фото зробила Надія Усик. СБУ, поліція, ау?", - написала співробітниця Українського інституту національної пам'яті Олена Халімон на своїй сторінці в "Фейсбуці".

На знімку, розміщеному О.Халімон, видно залитий фарбою пам'ятник і постамент.

Як повідомлялося, невідомі облили червоною фарбою пам'ятник учасниці українського визвольного руху, поетесі Олені Телізі, який відкрили в Бабиному Яру наприкінці лютого.

Відповідні знімки з'явилися в соцмережі. На фото видно, що червоною фарбою облили сам пам'ятник, а також постамент і територію поруч.

Пам'ятник О.Телізі було відкрито 25 лютого поточного року. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що пам'ятник встановлено за рахунок столичної громади, його вартість приблизно 8 млн грн.

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У Києві облили фарбою пам'ятник Олені Телізі

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