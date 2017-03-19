Кабмін розпочав відбір аудитора НАБУ, кандидатури приймаються до 21 березня

Кабінет Міністрів України розпочав відбір кандидата в незалежну комісію з аудиту Національного антикорупційного бюро (НАБУ), кандидатури приймаються до 24:00 21 березня.

"Почали відбір аудитора для НАБУ від Кабміну. (Міністр Кабміну - ІФ) Олександр Саєнко та (міністр юстиції – ІФ) Павло Петренко зустрілися з представниками громадськості щодо відкритого відбору представника від уряду у склад комісії, яка проводитиме незалежну оцінку роботи НАБУ", - написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він наголосив на важливості того, щоб відбір був максимально прозорим для вибору справді гідного і професійного кандидата з бездоганною репутацією і професійними навичками.

Прем'єр зазначив, що очікує конструктивного діалогу влади і громадськості та обрання по-справжньому відповідального представника.

Згідно з оголошенням на сайті уряду, з метою відбору члена комісії зовнішнього контролю за ефективністю діяльністю НАБУ від Кабміну, пропонується надати рекомендації щодо кандидатів на електронну адресу kom_nabu@kmu.gov.ua. Рекомендації приймаються до 24:00 21 березня 2017 року.

О.Саєнко написав на своїй сторінці в Facebook, що разом з міністром юстиції та його першим заступником Наталією Севостьяновою зустрівся з представниками антикорупційної платформи "Разом проти корупції" та низки громадських організацій і запропонував надати гідні кандидатури в аудиторській комітет, які можна було б розглянути на черговому засіданні уряду.

Міністр додав, що згідно з законом України "Про Національне антикорупційне бюро України" президент, Верховна Рада і Кабмін щорічно визначають по одному члену комісії, яка проводитиме незалежну оцінку (аудит) ефективності діяльності НАБУ.

Як повідомлялося, 17 березня Комітет з питань запобігання та протидії корупції Верховної Ради не зміг провести засідання, на якому планував розглянути кандидатури в комісію з аудиту НАБУ.