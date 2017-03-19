Події

12:38 19.03.2017

Кабмін вніс будівлю НАЗК у Києві до переліку об'єктів, які охороняє Нацгвардія

Кабінет Міністрів України вніс будівлю Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) до переліку органів державної влади, які підлягають безкоштовній охороні Національною гвардією України.

Згідно з повідомленням, яке додається до постанови №155 від 16 березня, для забезпечення пропускного та внутрішньооб'єктного режиму приміщення НАПК за адресою м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28 внесені урядом до переліку органів державної влади, які підлягають охороні Нацгвардією.

У повідомленні йдеться, що ухвалення цього рішення зумовлено, зокрема, і тим, що в цих приміщеннях створено систему технічного захисту інформації, планується створення комплексної системи захисту інформації у режимно-секретному підрозділі і встановлення урядового зв'язку в кабінетах керівництва, що потребує належної охорони.

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